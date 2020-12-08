افتتاح معرض"فن البقاء في المنزل" في مكتبة الإسكندرية



من جانبه قال جمال حسني، مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إن هذا المعرض يعد الأول للجمهور منذ بدء وباء فيروس كورونا منذ مارس الماضي، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت من أزمة البقاء فى المنزل للحد من إنتشار الفيروس التى أثرت سلبًا وإيجابًا على العالم بأكمله.

وأوضح أنه لأول مرة يتم التواصل مع الفنانين وإستقبال أعمالهم الفنية إلكترونيًا، كما تم تصميم برنامج على الموبيل لتصفح الأعمال الفنية الكاملة للمعرض من خلال كتالوج إلكتروني.



وأضاف أن المعرض سعى لرصد انطباعات الفنانين عن شعورهم إزاء هذه الفترة، بهدف أن يشارك بعضنا بعضًا تجاربنا ومشاعرنا خلال هذه الفترة الحرجة، حيث إن جميع الأعمال الفنية المعروضة منتجة من المنزل من إنتاج الفنان الشخصي، وذلك فى المجالات الآتية: الرسم والتصوير، والتصميمات الجرافيكية، والتصوير الفوتوغرافي.



وأشار إلى أن المعرض به مشاركة دولية، حيث يشارك به 61 فنانًا من 8 دول، بأكثر من 180 عمل فني، منهم 43 فنان مصري، و18 فنان أجنبى من اليمن، كندا، السويد، صربيا، الولايات المتحدة الأمريكية، رومانيا، سويسرا، والنمسا.



وقد أتيح لكل فنان المشاركة بعمل واحد إلى أربعة أعمال بحد أقصى، ذلك فى المقاسات المتاحة الآتية: 100×100 سم – 50×70 سم – 70×70 سم – 50×50 سم.



تأتي إقامة هذا المعرض نتيجة لما تعرّض له العالم كله منذ بدايات عام 2020 بسبب جائحة "فيروس كورونا

ويستمر المعرض حتى يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، وتم تعديل مواعيد زيارة المعرض لتكون أسبوعيا من السبت إلى الخميس من الساعة ٩:٣٠ صباحا حتى ٦:٠٠ مساءً ماعدا الجمعة والعطلات الرسمية (مغلق).





افتتحت اليوم الثلاثاء إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية معرضًا فنيًا تحت عنوان: "فن البقاء فى المنزل"، بقاعتي المعارض الغربية والشرقية بمركز المؤتمرات بالمكتبة.