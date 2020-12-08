الزمالك يقرر إيقاف 13 موظف "أتباع مرتضى منصور"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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علم الـ"الفجر الرياضي " أن اللجنة الثلاثية المسئولة برئاسة المستشار أحمد بكري عن إدارة نادي الزمالك قررت إيقاف 13 موظف ، وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية معهم.


وأصدرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، قرارها بشكل رسمي بإيقاف 13 موظفا من الإدارة المالية وإدارة المتابعة، واسمائهم كالتالي :-

أحمد إبراهيم، هاني عيد، محمد جبريل، يس طارق، محمد حنفي، شهيرة أشرف، أحمد حنفي، محمد أبو طالب، عبدالكريم عبدالفتاح، خيري رمضان، طارق كامل، محمد بدر ومدحت راضي”.


الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسمة مرتضى منصور قد تم إيقافه من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية وذلك على واقع مخالفات مالية.

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