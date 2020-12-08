أسقف الشرقية يدلي بصوته في انتخابات المرحلة الثانية



وتوجه مقار، لمدرسة الشهيد محمد ثابت الابتدائية بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وأكد الأنبا مقار عقب إدلائه بصوته بضرورة مشاركة الجميع فى الاستحقاق الديمقراطى.



فى سياق اخر تبدأ الكنائس القبطية الأرثوذكسية صلوات تسبحة شهر كيهك، غدا الأربعاء والذي شهد للمرة الأولى تغييرًا بسبب كورونا.



واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سابقة تعد هي الأولى من نوعها، قرارات احترازية بتعليق تسبحة كيهك تزامنا مع بدء شهر كيهك، الذي يُعتبر أكثر الشهور روحانية وتقديسَا لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".



وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والإيبارشيات المختلفة تعليق صلوات وتسبحة كيهك في القاهرة والإسكندرية والكنائس المختلفة والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة عبر القنوات الفضائية المسيحية؛ وذلك حفاظًا على أرواح المصلين من الإصابات بفيروس كورونا.



فيما أعلنت عدد من الإيبارشيات مثل ايبارشيتى الفيوم والجيزة للأقباط الأرثوذكس؛ اقتصار تسبحة كيهك على الآباء الكهنة والشمامسة وبثها اون لاين.





أدلى الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء بصوته في انتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية لمجلس النواب.