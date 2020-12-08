عاجل- غياب نجم الأهلي عن مواجهة المقاصة في انطلاقة الدوري

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه ضد مصر المقاصة، بالجولة الأولى من الدوري المصري.









ويأتي غياب النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، بسبب عدم تعافيه من إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.









ومن المنتظر أن يخضع أجايي للفحص الطبي، على هامش مران الفريق الجماعي اليوم، من أجل تحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.









ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية عصر اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 بعد الفوز على طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.



