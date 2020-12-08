تعرف على معلق مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق برشلونة منافسه يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.









وقد حقق برشلونة الفوز في الدور الأول على يوفنتوس، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على أليانز ستاديوم في تورينو.









وستقام المباراة بين برشلونة ويوفنتوس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وستذاع تلك المواجهة على بي ان سبورت 2 HD، وسيقوم المعلق الجزائري حفيظ دراجي بالتعليق عليها.









يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما يحل يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.



