تفاصيل اعتداء أحد أنصار مرشح برلماني على محررة صحفية بالدقهلية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تعدى شاب على محررة صحفية اثناء تأدية عملها المتمثل في متابعة الأجواء وسير العملية الإنتخابية،داخل مدرسة شجرة الدر الاعدادية بنات بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بتحرير محررة صحفيه محضرة اتهمت شخص بالتعدي عليها وتوجيه الناخبين وخطف الموبايل الخاص بها.

واكدت الزميلة سالي نافع في محضرها قيام " عبدالله ع ع" أحد أنصار مرشح لمجلس النواب ٢٠٢٠، بالتعدي عليها بالسب والشتم وخطف الموبيل الخاص بي لمنعي من استكمال عملي، وذلك بعد رصد قيامه بتوجيه الناخبين امام اللجان، أمام اللجان رقم ٢٥ و٢٦ بمدرسة شجرة الدر تزامنا مع جولة محافظ الدقهلية لمتابعة سير الانتخابات.

وكشفت عن حيازتها لمقطع فيديو شامل لرصد الواقعة من البدية ولحظة التعدي عليها وخطف الموبيل وتدخل المتواجدين لاسترجاع موبيلها التي تمارس به عملها. 

وحرر المحضر رقم ١١٤٢٢ اداري قسم أول المنصورة، وجارى العرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.
تفاصيل اعتداء أحد أنصار مرشح برلماني على محررة صحفية بالدقهلية
تفاصيل اعتداء أحد أنصار مرشح برلماني على محررة صحفية بالدقهلية
تفاصيل اعتداء أحد أنصار مرشح برلماني على محررة صحفية بالدقهلية
تفاصيل اعتداء أحد أنصار مرشح برلماني على محررة صحفية بالدقهلية
تفاصيل اعتداء أحد أنصار مرشح برلماني على محررة صحفية بالدقهلية
تفاصيل اعتداء أحد أنصار مرشح برلماني على محررة صحفية بالدقهلية
تفاصيل اعتداء أحد أنصار مرشح برلماني على محررة صحفية بالدقهلية
تفاصيل اعتداء أحد أنصار مرشح برلماني على محررة صحفية بالدقهلية

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