عاجل.. أسعار الذهب تقفز 11 جنيه في الجرام الواحد

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء ، ارتفاعات قوية لتواصل الارتفاعات لليوم الثاني على التوالي.

وارتفعت اسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات أمس الاثنين، وزادت اليوم بقيمة 11 جنيه للجرام.

وجاءت اسعار الذهب بعد الزيادة 11 جنيهه للجرام كالأتى :

سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 808 جنيهات .

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 693 جنيهًا.

وسعر الجرام عيار 24 نحو 923 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6464 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية ترتفع :

وتقدمت أسعار عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.17٪ لتتداول عند مستوى 1,869.15 دولار للأونصة، وبذات النسبة، تقدم الذهب الفوري، الذي يعكس أسعار السبائك المادية الملموسة، ليتداول عند 1,865.85 دولار للأونصة.