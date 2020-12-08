عاجل.. أسعار الذهب تقفز 11 جنيه في الجرام الواحد
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:26 م
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء ، ارتفاعات قوية لتواصل الارتفاعات لليوم الثاني على التوالي.
وارتفعت اسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات أمس الاثنين، وزادت اليوم بقيمة
11 جنيه للجرام.
وجاءت اسعار الذهب بعد الزيادة 11 جنيهه للجرام كالأتى :
سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 808
جنيهات .
وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم
نحو 693 جنيهًا.
وسعر الجرام عيار 24 نحو 923 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6464 جنيهًا.
أسعار الذهب العالمية ترتفع :
وتقدمت أسعار عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.17٪
لتتداول عند مستوى 1,869.15 دولار للأونصة، وبذات النسبة، تقدم الذهب الفوري، الذي يعكس أسعار
السبائك المادية الملموسة، ليتداول عند 1,865.85 دولار للأونصة.
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