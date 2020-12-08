حبس عامل لقتله طفل اكتشف علاقته العاطفية بفتاة بشبين القناطر

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أمر محمد العبودي، رئيس نيابة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، لاكتشافه علاقته العاطفية بفتاة.

كما طلبت النيابة العامة، التحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أسرة المتوفي، والتصريح بدفن جثة الطفل عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

كان قد تلقى مركز شبين القناطر بلاغًا من بعض الأهالي بوجود جثة لطفل ملقاة داخل منزل مهجور متاخم لأرض زراعية دائرة المركز ووجود جثة الطفل يوسف، 6 سنوات طالب، مقيم بذات العزبة، مُلقاة داخل إحدي الغرف يرتدي كامل ملابس وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي في القليوبيه عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة 18 سنة، عامل - مقيم دائرة المركز.

واعترف المتهم وقرر بقرابته للطفل وارتباطه بعلاقة عاطفية بفتاة من أقارب المجني عليه، 14سنة، طالبة.

وبتاريخ ارتكاب الواقعة وأثناء تقابله معها بقطعة أرض زراعية فوجئ بقدومه ومشاهدتهما مما دفعه إلى التفكير في التخلص منه خشية قيامه بالإفصاح لأهليته عن ذلك وافتضاح أمره وعلى إثر ذلك قام باقتياده إلى عشة من الخوص مجاورة للأرض وأجهز عليه خنقًا مستخدمًا رباط بنطال الترننج الذي كان يرتديه الطفل حتى فارق الحياة وقام بإلقائه بمكان العثور.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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