وزير التعليم ينهي الجدل حول قانون التعليم الجديد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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انهي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الجدل حول قانون التعليم.

 وقال الوزير في تصريح صحفي له عبر جروب "أدعم طارق شوقي ": سوف نعلن التفاصيل بعد اقرار القانون وكل ما حدث حتى الان هو "صياغة القانون" و"موافقة مجلس الوزراء" قبل العرض على مجلس النواب وبعدها تضع الوزارة التفاصيل وتعرضها على المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي.

ووجه الوزير رسالة للمعلمين قائلا: وبالتالي دعونا لا نستبق الاحداث من الآن".

واستكمل الوزير: نحن نحتاج أن نعمل على كل التفاصيل وبالتالي لا داعي لأن نسأل في هذا التوقيت.

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