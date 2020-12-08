"تعليم قوص" ينظم احتفالية في حب الرسول

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهد اللواء خالد فوزي، رئيس مركز ومدينة قوص، والدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص التعليمية، صباح اليوم الاحتفالية الدينية التي نظمتها الإدارة بقاعة شهرزاد بمدينة قوص.

جاء ذلك بحضور سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومديري عموم الإدارات الخدمية، ومصانع سكر قوص، ورئيس ونائب وأعضاء مجلس أمناء، ومديري المراحل والموجهين الاوائل للمواد والأنشطة بإدارة قوص التعليمية وعدد من مديري المدارس وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

بدء الحفل بتلاوة قرانيه لفضيلة الشيخ عبد الوهاب مصطفي القوصي ثم تحدث الدكتور محمد خلف الشريف عن شفاعة الحبيب الرسول الخاتم الذي عجزت عن وصفه الألسنة، مؤكدا أن حب الرسول الهادي ساكن في قلب كل مسلم رغم مزاعم الحاقدين والمزيفين للحقائق وهو في البداية والنهاية محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

أعقب كلمة مدير عام الإدارة كلمتي مديرا عام ادارتي الازهر والأوقاف بقوص والذي أقدو على ما قاله الدكتور خلف مبينين فضل الصلاة علي الحبيب الخاتم فهي قاضية للحاجات تشفي الصدور فلا يوجد وصف في الدنيا يليق بالرسول محمد سيد المرسلين فحبه فرض يصل بنا لبر الأمان.

كما التمس مقدم الحفل من الحضور قراءة الفاتحة علي روح الزملاء والاصدقاء الراحلين بفيروس كورونا العام الماضي، بعدها قدمت إدارة الخدمات الأنشطة بالإدارة بقيادة على حزين عدة فقرات فنية أشرف عليها الشاعر الجنوبي أحمد الشبات تضمنت فقرات للإنشاد الديني وغناء وشعر بمعاونة توجيه التربية الموسيقية بقيادة عبد الغني محمد وسميحة مبارك والتي لاقت إعجاب الحضور.

هذا وقدم مدير عام الإدارة في نهاية الحفل الشكر لمدير قصر ثقافة قوص بقيادة الشريك الداعم أنور جمال وإدارة العلاقات العامة وتوجيه التربية الاجتماعية بقيادة عبدالرؤوف بوبكر موجه اول التربية الاجتماعية، مشيدا بالدور الناجز الذى يقدمه رجال التربية الاجتماعية من خلال دعم الأنشطة الطلابية وخص بالذكر منظمة الحفل الزميل هبه العويضي، مثمنا للدور الحيوي الذي يلعبه عدد من رجال الأعمال بالمشاركة المجتمعية ببعض المدارس وخص بالذكر مجلس إمناء مدرسة النيل الابتدائية والحاج حسين محمد علي سرحان كما وجه الشكر لفرقة الشريف الموسيقية بقيادة ناصر وخالد كمال الشريف ودعمهم المتواصل للأنشطة والمسؤولين عن قاعة شهرزاد للمناسبات.

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