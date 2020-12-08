



قبل إصدار فاتورة الغاز المنزلي.. سجل الآن قراءة عداد الغاز برقم العداد شهر ديسمبر 2020 عبر لينك petrotrade





سوف تقوم شركة خدمات توزيع الغاز الطبيعي الذي تعرف اسم ” بتروتريد ” تسجيل قراءة العداد المنزلي لكافة المواطنين وذلك عن شهر ديسمبر لعام 2020 وذلك فى تمهيد لها لقيامها إصدار الفواتير ، سنوضح لكم رابط تسجيل قراءة العداد المنزلي بتروتريد من أجل تعرف كافة المواطنين على القيمة المفترض القيام بسدادها لشركة الغاز وذلك مقابل الاستهلاك المنزلي كل شهر لكل مواطن.





سداد فاتورة ديسمبر شركة الغاز الطبيعي “بتروتريد”

يمكن لجميع العملاء في شركة الخدمات البترولية القيام إنجاز الطريقة المستخدمة فى تسجيل قراءة عدادا الغاز في المنزل وذلك من خلال الأنترنت وهكذا بالنسبة للمكالمات الصوتية وما يطلق عليه الدفع الهوائي.





قامت شركة الخدمات البترولية ” بتروتريد” التى تتبع لوزارة البترول بالإعلان الرسمي عن الموعد الأخير لتسجيل قراءة العداد سوف يكون 15 ديسمبر 2020 ويعد أخر يوم يتم فيه تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.





رابط موقع بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

يمكن تسجيل قراة عداد الغاز الطبيعي من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا )، الذي يسهل على جميع المواطنين معرفة قراة عداد الغاز المنزلى





طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد

يمكنك إتباع هذه الخطوات من أجل معرفة قراءة عداد الغاز المنزلي وهى على النحو التالي:





قم بالدخول على موقع الشركة ( اضغط هـنا ).

- قم بقراءة الأرقام على عداد الغاز المنزلي.​​​​​​

- قم إدخال الأرقام فى المكان المخصص لها.

- يمكن الاستعلام عن فاتورة عداد الغاز المنزلي من خلال كتابة اسم المنطقة.

- يمكن كتابة رقم المشترك.

- قم بالضغط على كلمة اعرض الفاتورة لمعرفة القيمة المستحقة.



