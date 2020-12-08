توك شو توك شو عاجل.. السيسي يختتم مباحثاته مع رئيس الوزراء الفرنسي الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:11 م رقية جمال Advertisements Advertisements اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مباحثاته مع رئيس الوزراء الفرنسي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل. أخبار تهمك عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية منذ يومين نادي القرن يداعب الأهلي من جديد منذ ساعة و نصف كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس منذ ساعتين و 23 دقيقة رايولا: نجم ميلان أكثر تكاملا من ميسي ورونالدو منذ ساعة و 12 دقيقة الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي منذ حوالي 7 ساعات هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب منذ حوالي 18 ساعة بعد انتهاء الميركاتو الصيفي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة منذ ساعة قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون منذ ساعتين و 38 دقيقة عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى منذ حوالي 3 ساعات موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان منذ حوالي 4 ساعات "البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد منذ حوالي 18 ساعة "الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنه منذ أقل من ساعة عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة منذ يوم رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي منذ ساعتين و 32 دقيقة زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد منذ حوالي 4 ساعات ضربة جديدة لأحلام ريال مدريد ضد مونشنجلادباخ منذ ساعة و 23 دقيقة