البورصة تربح 3.6 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع

حققت البورصة المصرية، مكاسب قدرت بنحو 3.6 مليار جنيه بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية منتقاه على قيادات المؤشرالرئيسي ، وأغلق راسمالها السوقي عند 655.126 مليار جنيه.





وبختام جلسة التداول لوحظ وجود نشاط على قطاع العقارات و الموارد الأساسية و الحليج .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 11019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2268 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13211 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4254 نقطة.