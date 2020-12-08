البورصة تربح 3.6 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:03 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
حققت البورصة المصرية، مكاسب قدرت بنحو 3.6 مليار جنيه بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية منتقاه على قيادات المؤشرالرئيسي ،  وأغلق راسمالها السوقي عند 655.126 مليار جنيه.

وبختام جلسة التداول لوحظ وجود نشاط على قطاع العقارات و الموارد الأساسية و الحليج .
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 11019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2268 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13211 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4254 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3114 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رايولا: نجم ميلان أكثر تكاملا من ميسي ورونالدو

منذ ساعة و 12 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد انتهاء الميركاتو الصيفي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس

منذ ساعتين و 23 دقيقة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

نادي القرن يداعب الأهلي من جديد

منذ ساعة و نصف

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة جديدة لأحلام ريال مدريد ضد مونشنجلادباخ

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

موضوعات متعلقة

البورصة تربح 3.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية تربح 5.3 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه في الختام .. وتوقعات جني أرباح خلال الجلسات القادمة

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

البورصة المصرية تربح 1.2 مليار جنيه وسط ارتفاع أسهم 87 شركة

للجلسة الرابعة علي التوالي .. البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:43 م

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنه

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

01:03 م

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

11:57 ص

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

01:09 م

ضربة جديدة لأحلام ريال مدريد ضد مونشنجلادباخ

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر