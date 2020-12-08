موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نظيره باشاك شهير التركي، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الفرنسي.


وستقام المباراة بين باريس سان جيرمان وباشاك شهير في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد حقق باريس سان جيرمان الفوز في الجولة الماضية على حساب مانشستر يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب أولدترافورد.

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