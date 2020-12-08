سيراميكا كليوباترا يتسلح بـ"كتيبة صفقات" استعدادًا للموسم الجديد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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استعد فريق سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، للموسم الكروي الجديد 2020 / 2021 بإبرام العديد من الصفقات النارية، لتدعيم مختلف المراكز بالفريق، وذلك لمنافسة الكبار في المسابقة المحلية، حيث يرغب سيراميكا في الظهور بشكل مشرف في أول مواسمه بالدوري والمنافسة على أحد المراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية.


ونجح مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا في تدعيم صفوف الفريق بـ 20 صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفي، حيث تعاقد مع خماسي المقاصة محمد إبراهيم ومحمد توني وأحمد محسن ومحمد مسعد وميدو جابر، كما ضم أيضًا رجب بكار مدافع بيراميدز، وصالح جمعة من الأهلي، ومحمد حسن لاعب وسط فريق الزمالك.


كما ضم نادي سيراميكا أيضًا عامر عامر حارس مرمي الانتاج الحربي، وعبد الله محمود وعبد الرحمن بودي من وادي دجلة، ومحمد جمال حارس المقاولون وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي، وخالد صبحي من الجونة وأحمد أمين أوفا من الشرقية للدخان.


واستطاع سيراميكا التعاقد مع مجموعة من اللاعبين الأجانب أبرزهم، كوامي بونسو من نادي الترجي، والإيفواري كوامي ألفونسو "فونسينيو"، والغاني وينفول كوبينا من الدوري الألباني، والتونسي سيفا تقا، والغاني ماكسويل باكوه.


ويفتتح فريق سيراميكا كليوباترا مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة فريق الانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري، في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

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