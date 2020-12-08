شاهد.. كبار السن يشاركون بجولة الإعادة في انتخابات النواب

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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا مصورا يستعرض تفاصيل مشاركة كبار السن في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.



واستعرض الفيديو، إقبال سيدة مسنة على إحدى اللجان بحلوان للإدلاء بصوتها، ومساعدة رجال الأمن وإحدى أفراد الشرطة النسائية لها للدخول للجنتها الانتخابية.



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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تجهيزات تمت على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وتواصل مستمر مع محافظات جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 13 محافظة، بـ 49 لجنة عامة، و4489 مركز انتخابي.



وأضاف "قاسم"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أمس الاثنين، أن عدد الناخبين تجاوز 20 مليون ناخ مصري، وهناك استمرار لعمليات التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان، مع وجود مظلات لحجب الامطار بالمحافظات المتوقع سقوط أمطار بها.



وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك انتظام في مواعيد فتح اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن بعض الشباب والشبات من منظمات المجتمع المدين يساعدوا في استقدام الناخبين، موضحًا أنه حتى الآن لا توجد أي شكاوى تعرقل العملية الانتخابية وردت لغرفة عمليات الوزارة، والعملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر ولم نتلقى أي شكاوة، بل هناك بعض الحالات الإنسانية من استخدام كبار السن لكراسي متحركة، وتذليل العقبات لهم، واهتمام بعض الناخبين من ذوي القدرات الخاصة بالمشاركة في العملية الانتخابية.



