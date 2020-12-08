"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنه

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، ان جائحة كورونا لا تزال تبعث على القلق بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لافتًا إلى أن هناك بعض البلدان سجلت ارتفاعا فى الإصابات والوفيات ومنها إيران وقطاع غزة. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده منظمة الصحة العالمية، الآن "أون لاين"، حول بعثات منظمة الصحة العالمية لبلدان شرق المتوسط لدعم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد-19"، وأكد المنظرى أن مصر تشهد زيادة منتظمة فى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المنظرى، إلى أن منظمة الصحة تقدم دعما للبلدان فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن هناك أخبارا عن  3 لقاحات آمنة على البشر قريبا، وتحرص المنظمة من خلال مرفق "كوفاكس" على توزيع اللقاحات فى البلدان بشكل عادل، والتى سيتم تقديمها 20% للمواطنين الأكثر احتياجًا.


وشدد المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط على أهمية تتبع المخالطين والتقصى وعلاج الحالات، حيث إن اللقاحات ليست الحل السحرى، ولكن نحتاج إليه نتيجة لتخفيف التدابير الاحترازية، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى.

ويناقش المؤتمر إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمى لجائحة كورونا والبعثات التقنية التى أوفدها المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى عدد من بلدان الإقليم لدعم الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.

يشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمى لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية

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