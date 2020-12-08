وزير الخارجية اليوناني: تركيا تعمل على استفزاز دول الجوار

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:49 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تتصرف بطريقة مخالفة للقانون الدولي وتعمل على استفزاز دول الجوار.

 

وقال وزير الخارجية اليوناني، في تصريحات صحفية، نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، إن التعاون بين الأردن واليونان وقبرص ليس موجها ضد أحد.

 

ولفت وزير الخارجية اليوناني، إلى أن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.

 

وتواصل تركيا، سلوكها العدوانى، الذى تنتهجه فى منطقة شرق المتوسط، والرامى إلى تأجيج الصراعات، وإشعال الأزمات والفتن، وهو ما دفع أثينا إلى التهديد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية.


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