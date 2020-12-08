بعد انتهاء الميركاتو الصيفي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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نجح النادي الأهلي في إبرام 4 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة والتي انتهت مساء الأحد الماضي، كما استعاد الفريق جهود عدد من لاعبيه المعارين، وذلك لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2020 – 2021.


وتعاقد النادي الأهلي مع المدافع المغربي بدر بانون قادمًا من نادي الرجاء المغربي، وذلك لقيادة دفاع الفريق الأحمر في الموسم الجديد ولمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه اللاعب رفقة الرجاء في بطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي خلال الموسم الماضي.


أما ثاني صفقات الأهلي الصيفية كانت بالتعاقد مع اللاعب طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب لمدة 5 مواسم مقبلة، وذلك نظرًا لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية هائلة وموهبة كروية رائعة، وبعد تألقه اللافت للأنظار مع ذئاب الجبل والمنتخب المصري الأوليمبي في الفترة الماضية.


كما نجح الأهلي في استعادة جهود مدافعه السابق أحمد رمضان بيكهام قادمًا من نادي وادي دجلة، حيث انضم لصفوف القلعة الحمراء مجددًا لتدعيم دفاع الفريق الأهلاوي في الموسم المقبل، كما ضم مهاجمه السابق أحمد عبد القادر لمدة 5 مواسم بعد عودته لمصر عقب رحلة احتراف في صفوف سبارتا براج التشيكي.


واستعاد النادي الأهل جهود 5 لاعبين معارين لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد هم، محمد شريف، وأكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان، وناصر ماهر، وصلاح محسن.


ويبدأ فريق الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر الجاري، بمواجهة قوية ضد فريق مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

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