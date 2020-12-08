جامعة الأزهر تحتفل بختام فعاليات ريادة الأعمال

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ينظم نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر الحفل الختامي لفعاليات دوري ريادة الأعمال بين مختلف كليات جامعة الأزهر، والذي ستعلن فيه أسماء الفائزين، وتكرم الفرق المشاركة في الدوري لهذا العام، وتسلم كأس رئيس الجامعة للفريق الفائز بالمركز الأول.

وصرح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بأن هذه الفعاليات تأتي ضمن اهتمام الجامعة بنشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال بجامعة الأزهر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأن هذه الفعالية تتم بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ الشريك الإستراتيجي لجامعة الأزهر في دعم الابتكار، ونقل التكنولوجيا وتسويقها بجامعة الأزهر.

وأفاد الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على النادي بأن الجامعة قد خطت خطوات كبيرة في مجال ريادة الأعمال، وتوجت هذه الخطوات بإنشاء نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، وتمثيل الجامعة في جميع المحافل المصرية والعالمية؛ ومنها: فوز فريق إيناكتس بكأس العالم لريادة الأعمال، وأضاف أن الجامعة لديها الآن عدد ٣ فرق إيناكتس، تمثل: القاهرة، والوجه البحري، والوجه القبلي، كما شاركت الجامعة مؤخرًا في مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال، التي تنظمها جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وصرح الدكتور محمد جلال فرغلي، وكيل كلية الهندسة بقنا، مدير النادي؛ بأن نادي ريادة الأعمال هو أول نادي يتم إنشاؤه في الجامعات المصرية منذ عامين، وأنه انضم إلى الشبكة القومية لنوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويهدف إلى الوصول بجامعة الأزهر إلى تحقيق مفهوم الجامعة الريادية؛ عن طريق خلق جيل من الخريجين يفكر ويبدع ويبتكر وقادر على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وإنشاء شركات تكنولوجية ناشئة لدعم الاقتصاد المصري القائم على المعرفة والابتكار.

كما أفادت الدكتورة آية دوابة، نائب مدير النادي؛ بأن هذه المسابقة تنافس فيها عدد ٤٥ فريقًا من ٤٠ كلية، وتم تدريب الطلاب على كيفية إعداد المشروعات الخاصة بهم وتجهيزها وعرضها، بالتعاون مع مراكز التدريب في (فكرتك شركتك) بوزارة الاستثمار، والأكاديمية العربية، ومركز التعليم المدني بالجزيرة، وبمقر النادي بالجامعة بمدينة نصر، وأجريت التصفيات ووصل ٩ فرق للمرحلة النهائية للمنافسة على كأس رئيس الجامعة لدوري ريادة الأعمال الأول ٢٠٢٠م، والتي سوف تتم اليوم.

جدير بالذكر بأنه يشارك اليوم عدد من ممثلي الهيئات العاملة في مجال ريادة الأعمال؛ وعلى رأسهم: الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية، والدكتورة غادة خليل، مدير برنامج رواد ٢٠٣٠م بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وائل دسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما يحضر الحفل: الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، والسادة عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس.