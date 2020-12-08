بالقطيفة النبيتي .. مني زكي تتألق على غلاف مجلة العربية Bazzar

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة مني ذكي، جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مني علي غلاف مجلة العربية Bazzar مرتدية فستان أوف شولدر بالقطيفة النبيتي ، مفتوح من الأمام ، وتركت شعرها منسدلاً ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.


يشار أن مني ذكي حصلت منذ أيام على جائزة فاتن حمامة في مهرجان الفاهرة السينمائي .


يذكر أن آخر أعمال منى زكي الدرامية مسلسل “أفراح القبة” والذي عرض عام 2016، وشارك فىي بطولته الفنان آياد نصار، أحمد السعدنى، رانيا يوسف، أحمد داوود، سلوى عثمان، وكان من إخراج محمد ياسين.


وفيلم "الصندوق الأسود"، وهو بطولة محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، مصطفى خاطر، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

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