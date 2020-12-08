تعليم الإسكندرية: نستهدف تدريب 16 معلما على مادة اللغة العربية وأحكام التجويد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أجرى الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمتابعة تدريب مادة اللغة العربية وأحكام التجويد بالمدارس.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن عدد المستهدفين 16 مدرب ومتدرب لتدريب مادة العلوم للمرحلة الابتدائية والمستهدف 6 مدارس، وشهد الدكتور محمد سعد جزء من التدريب، وذلك بمدرستي عمر عبد العزيز الابتدائية والزهور الرسمية لغات. كما حث  الحضور على مواصلة التدريب، وفي سياق متصل طالب سعد بتحقيق التنمية المهنية المستدامة على مستوى جميع مدارس مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وضرورة الاستفادة القصوى من التدريب، وأكد على أهمية التدريب ضمن محور بناء القدرات، وتحقيقًا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية 2030.
 
يأتى ذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفي إطار تطبيق خطة تفعيل دور التوجيه الفني في التنمية المهنية في مجال مادة التخصص لشاغلي وظائف المعلمين، وذلك على رأس العمل من خلال وحدات التدريب بالمدارس لمعلمي الصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، اعتبارًا من الأسبوع الأول من ديسمبر 2020، وتنتهي مع نهاية الشهر، وعلي أن يكون التنفيذ تحت إشراف أقسام التدريب بالإدارات التعليمية، وإدارة التدريب بالمديرية.
تعليم الإسكندرية: نستهدف تدريب 16 معلما على مادة اللغة العربية وأحكام التجويد
تعليم الإسكندرية: نستهدف تدريب 16 معلما على مادة اللغة العربية وأحكام التجويد
تعليم الإسكندرية: نستهدف تدريب 16 معلما على مادة اللغة العربية وأحكام التجويد
تعليم الإسكندرية: نستهدف تدريب 16 معلما على مادة اللغة العربية وأحكام التجويد
تعليم الإسكندرية: نستهدف تدريب 16 معلما على مادة اللغة العربية وأحكام التجويد
تعليم الإسكندرية: نستهدف تدريب 16 معلما على مادة اللغة العربية وأحكام التجويد

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