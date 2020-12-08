خالد سليم يشوق جمهوره لمسلسل "جمال الحريم"





ونشر خالد البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتصدر خالد البوستر ووراءه يد تلتف حوله مما يوحي بأن العمل يحمل مزيد من الإثارة والتشويق.





ويجسد خالد سليم خلال الأحداث شخصية شاب من أسرة غنية جداً يكره طريقة وأسلوب أهله فى التعامل مع الناس، حيث تتميز طريقتهم بالعجرفية والطبقية، الأمر الذى يجعله يقرر أن يستقل بعيدا عنهم ويزهد هذه الحياة وخلال الأحداث تتوالى عليه المشاكل.





يذكر أن "جمال الحريم"، من بطولة كلا من خالد سليم، نور، وفراس سعيد، ودينا فؤاد، وحازم سمير، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وتأليف سيناريو وحوار سوسن عامر، وإنتاج شركة "سينرجي"، ومدير التصوير يوسف بارود، وإخراج منال الصيفي.

شوق الفنان خالد سليم، جمهوره لمسلسله الجديد والذي يحمل اسم "جمال الحريم".