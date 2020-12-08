احتياطات البنوك المصرية بالخارج تصل إلى 19 مليار دولار نهاية نوفمبر

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية فى الخارج قفزت من 10.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 19.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وقال المصدر في تصريحات صحفيية، ط إن أرصدة البنوك المصرية فى الخارج قفزت خلال الفترة بنسبة تصل إلى 90 في المائة بما يعادل 9 مليارات دولار وذلك بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي ورغم تداعيات فيروس كورونا.