احتياطات البنوك المصرية بالخارج تصل إلى 19 مليار دولار نهاية نوفمبر

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
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كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية فى الخارج قفزت من 10.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 19.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وقال المصدر في تصريحات صحفيية، ط إن أرصدة البنوك المصرية فى الخارج قفزت خلال الفترة بنسبة تصل إلى 90 في المائة بما يعادل 9 مليارات دولار وذلك بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي ورغم تداعيات فيروس كورونا.

ويرى هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج تعكس حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الإستباقية الجيدة التي إتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.
وأضاف عادل أن أرصدة وإحتياطات البنوك المصرية بالدولار في الخارج عادت لمعدلاتها القياسية السابقة، رغم الأوضاع الحالية سواء محليا أو عالميا.
وأكد رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية ويعد من ثمار النتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى طبقته مصر خلال االسنوات الماضية.

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