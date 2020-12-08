وزير الخارجية القبرصي: بحثنا استفزازات أنقرة في المنطقة الاقتصادية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:27 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، إنه بحث استفزازات أنقرة والنشاطات غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية القبرصية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، لإعلان فرض عقوبات على تركيا، ردا على أنشطتها للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص التي تعدها الكتلة الأوروبية غير قانونية.

 

وقد أدت هذه الأنشطة لتوتر العلاقات، المتوترة بالفعل مع أنقرة، ودفعت الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية في يوليو الماضي، وتعليق المفاوضات بشأن اتفاق طيران وأمور أخرى. ولم يكن لهذه الإجراءات تأثير ملموس.

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قبرص تركيا استفزازات تركيا

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