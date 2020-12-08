دبلوماسي سابق: زيارة السيسي لفرنسا تفتح صفحة جديدة في العلاقات (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا تأتي في وقت فيه العلاقات بين مصر وفرنسا ممتازة، وتفتح صفحة جديدة لتلك العلاقات تتأسس فيها شراكة استراتيجية كاملة وشاملة.

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن نتائج تلك الزيارة ستظهر تباعًا، وتصب في مصلحة الأمن القومي المصري، وفي التنسيق والتعاون المستمر بين مصر وفرنسا للتعامل مع كافة التهديدات لأمنهم.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذه الزيارة تؤكد مجددًا على أن فرنسا شريك قوي وفعال ومباشر في الجهود التنموية والنهضة الشاملة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي.

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