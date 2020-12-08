صلاح يُنافس رونالدو وميسي على جائزة لاعب القرن

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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دخل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي منافسة شرسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد وصوله للمرحلة النهائية للمتنافسين على جائزة لاعب القرن المقدمة من جلوب سوكر.


وأسفرت القائمة النهائية لحصد جائزة لاعب القرن من 2001-2020 بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ورونالدينيو نجم برشلونة السابق.


وبدء العد التنازلي لانطلاق حفل النسخة الـ12 من جوائز جلوب سوكر، التي تستضيفها دبي سنويًا، في 27 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.


وكشف منظمو جوائز "دبي جلوب سوكر" عن قوائم جميع المرشحين النهائيين، على النحو التالي:

- المرشحون النهائيون لجائزة أفضل لاعب بالقرن 2001-2020: نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ونجم برشلونة ليونيل ميسي، ونجم "البلوغرانا" السابق رونالدينيو، إلى جانب نجم ليفربول محمد صلاح.

- المرشحون النهائيون لجائزة أفضل مدرب في القرن 2001-2020: أليكس فيرغسون (مدرب مانشستر يونايتد السابق)، بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، جوزيه مورينيو (توتنهام هوتسبير)، وزين الدين زيدان (ريال مدريد).

- المرشحون النهائيون لجائزة أفضل ناد بالقرن 2001-2020: الأهلي المصري، بايرن ميونخ، برشلونة، وريال مدريد.

- المرشحون النهائيون لجائزة أفضل وكيل لاعبين في القرن 2001-2020: جيوفاني برانشيني، وخورخي مينديز، ومينو رايولا.

- المرشحون النهائيون لجائزة أفضل لاعب في 2020: كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي.

- المرشحون النهائيون لجائزة أفضل ناد في 2020: بايرن ميونخ، ليفربول، وريال مدريد.

- المرشحون النهائيون لجائزة أفضل مدرب في 2020: جيان بييرو غاسبريني (أتالانتا)، وهانز فليك (بايرن ميونخ) ويورغن كلوب (ليفربول).

- جائزة أفضل مسيرة لاعب في 2020: سيتم الإعلان عن الأسماء لاحقاً.

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