ضربة جديدة لأحلام ريال مدريد ضد مونشنجلادباخ

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:18 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعرض نجم خط الهجوم للإصابة قبل موقعة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا لوكا يوفيتش اليوم من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم التأكد من أن لديه التهابا في أوتار العضلات بالساق اليمنى.. فترة غياب يوفيتش تعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".

يذكر أن يوفيتش تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أيام قليلة، وتعود آخر مباراة خاضها رفقة ريال مدريد إلى 8 نوفمبر الماضي ضد فالنسيا في الليجا.

ويغيب يوفيتش بذلك عن مواجهة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ المقرر لها، غدًا الأربعاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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