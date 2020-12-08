



معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي بـ3 طرق لإجراء جولة الاعادة المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020



معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، يبحث عدد كبير من المواطنين الذين لهم حق في الانتخاب بجولة الإعادة الخاصة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب عام 2020، عن مقر لجنة الانتخابات الخاصة بهم بالرقم القومي، حيث قد أتاحت هيئة الانتخابات، خدمة مخصصة لاستعلام المواطنين عن مقر اللجنة الانتخابية الخاصة بهم، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، حرصا منها على التسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.





انتخابات مجلس النواب 2020 جولة الاعادة المرحلة الثانية

وتعتبر جولة الإعادة الخاصة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لهذا العام، آخر محطة تتعلق بانتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تنتهي تلك الجولة الإعادة غدا يوم الثلاثاء، وهو الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك ب 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتوافق مع الخريطة الزمنية التي قامت بوضعها اللجنة العليا للانتخابات والتي يرأسها المستشار لاشين إبراهيم.





وتجرى تلك الانتخابات في 13 محافظة وهي:





- شمال سيناء .

- جنوب سيناء .

- بورسعيد .

- المنوفية .

- الدقهلية .

- الشرقية .

- القليوبية .

- دمياط .

- القاهرة .

- الغربية.

- كفر الشيخ .

- السويس .

- الإسماعيلية .





خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

يمكنك عزيزي المواطن الراغب في الانتخاب أن تستعلم عن مقر اللجنة الانتخابية الخاصة بك عن طريق إتباع إحدى الخطوات التالية:





- الدخول إى موقع هيئة الانتخابات الرسمي، ثم كتابة رقمك القومي، وسوف تظهر لك كافة البيانات التي سوف تساعدك في عملية الانتخاب.





- إرسال رسالة نصية عبر هاتفك المحمول إلى رقم 5151 وتشمل الرسالة رقمك القومي فقط، وسوف يتم الرد عليك خلال دقائق.





- الاتصال بالخط الساخن على الرقم 141 وسوف يتم الرد عليك ويطلب الرقم القومي، ثم إبلاغك بمقر اللجنة ورقمك في الكشوفات.



