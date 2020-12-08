تعرف على جديد مفاوضات الزمالك لتجديد عقد أوباما

تحدث الإعلامي محمد فاروق، أن يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرفض التجديد وينهي اتفاقه مع أهلي جدة في يناير المقبل.









وقال محمد فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "البريمو": "يوسف أوباما يتمرد علي الزمالك ويرفض التجدد خاصة بعد رحيل المجلس السابق وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد بكري".









وتابع: "أوباما يرغب في الحصول علي 12 مليون جنيه في الموسم، مشيرا أن اللاعب يري أن هناك تخبط إداري خلال الفترة الحالية".









وواصل: "أوباما أبلغ عضو شرف نادي أهلي جدة بالانتقال إلي صفوف الفريق في يناير المقبل".









وأتم: "أوباما يري أن اللجنة المؤقتة فشلت في إبرام صفقات للقلعة البيضاء بسبب الأزمة المالية، وأنه غير مقتنع بالراتب الذي يحصل عليه الآن".