بعد إصابتها بفيروس كورونا.. صلاح عبدالله يدعم صابرين بهذه الكلمات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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دعم الفنان صلاح عبدالله صديقته الفنانة صابرين ، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.


ونشر صلاح عبدالله صورة للفنانة صابرين، عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ووجه لها رسالة خاصة وكتب : سلامتك سا صابرين ، خفيفة بإذن للله وشوية وهنقول حصل خير إن شاء الله ، دعواتكم للغالية أوي وأسرتها.


يشار أن الفنانة صابرين، كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا المنتشر في العالم بعدما أجرت المسحة وكانت النتيجة إيجابية.


وكانت نشرت صابرين منشور عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائلة "الحمدلله إيجابي كورونا دعواتكم".


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