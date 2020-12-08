نجم الأهلي يخضع لفحص طبي قبل مران اليوم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:47 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضوع نجم الفريق لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم لتحديد مدى شفائه من الإصابه التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض النيجيري جونيور أجايي، لإصابة في كاحل القدم أثناء لقاء الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وأدت إلى غيابه عن مواجهتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش ببطولة الكاس.

ومن المنتظر أن يحدد الفحص الطبي موعد عودة اللاعب للمشاركة بالتدريبات الجماعية وكذلك إمكانية لحاقة بمباراة الفريق المقبله يوم الأحد المقبل أمام مصر المقاصة في إفتتاح بطولة الدوري الممتاز.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية عصر اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 بعد الفوز على طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

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