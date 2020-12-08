محتجون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء بأرمينيا

طالب نشطاء معارضون في أرمينيا، اليوم الثلاثاء، باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

ووفقًا للوكالة الروسية، هتف المحتجون، بشعارات مناهضة لرئيس الحكومة، منها "أرمينيا بلا نيكول، على نيكول أن يرحل، نيكول باع أراضينا".

وشهدن ضواحي يريفان وبعض المناطق الريفية من البلاد، بما في ذلك مدينة آرارات الواقعة على بعد 60 كم من العاصمة، مظاهرات احتجاجية حيث وقعت اشتباكات بين أنصار باشينيان ومعارضيه وأوقفت الشرطة عددا من النشطاء.