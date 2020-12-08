القبض على 6 أشخاص متهمين بالسطو المسلح على تاجري ذهب بالطريق الحر بقليوب

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كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، غموض واقعة السطو المسلح على تاجري ذهب بالطريق الحر بقليوب، والاستيلاء على كيلو وربع ذهب.



وتبين أن عامل بالصاغة وشقيقة تزعم تشكيل عصابي تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة بالجمالية القاهرة لسرقة ما يحوزونه من مصوغات ذهبية كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة النارى، وألقي القبض على 6 من أفراد التشكيل وجاري ملاحقة ثلاثة آخرين.



كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب، يفيد بورود بلاغ بتعرض "حمدي.س.ع" 49 عامًا، صائغ ومقيم ميت غمر دقهلية، بأنه حال استقلاله السيارة رفقة قائدها "عبدالواحد.ا" 43 عامًا صائغ، أثناء توجههم لمحل سكنهما عقب عودتهما من منطقة الصاغة بالقاهرة، وأثناء سيرهما بطريق شبرا بنها الحر قبل بوابات تحصيل الرسوم اتجاه بنها دائرة مركز قليوب، فوجئا بسيارة حمراء اللون يستقلها عدد 3 أشخاص قام أحدهم بإشهار سلاح ناري، بندقية خرطوش صوبهما، واعتراض طريقهما وأجبروهما على التوقف واستولوا منهما على كمية من المصوغات الذهبية تزن حوالي 1.185 كيلو جرام ومبلغ مالي 20 ألف جنيه، ثم استقلوا السيارة خاصتهم والسير عكس الاتجاه وفروا هاربين.



وبإخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمين هم "جون.ع.ح" 31 عامًا، عامل بالصاغة، مقيم الزاوية الحمراء القاهرة، و"محمود.س.م"، وشهرته "حمادة أوزعة" 40 عامًا، مقيم منشية عبدالمنعم رياض شبرا الخيمة، نشأت.ع.ح" 32 عامًا، عامل بالصاغة، ومقيم الخصوص شقيق الأول، و" طه.س.م"، وشهرته "طه أوزعة" 27 عامًا، عاطل، ومقيم شبرا الخيمة، "شقيق الثاني - هارب، و"أحمد.ع.س"، وشهرته " أحمد أوزعة" 30 عامًا، سائق توك توك ومقيم شبرا الخيمة، نجل شقيق الثاني - هارب، و"هشام.ص.ا"، وشهرته "هشام الحداد" 45 عامًا، عاطل، ومقيم شبرا الخيمة، و"مصطفى.س.ا" 41 عامًا، عاطل، ومقيم الوحدة العربية شبر الخيمة، و"محمد.ع.م"، وشهرته "محمد الأبيض" 40 عامًا، عاطل، ومقيم شبرا الخيمة، و"عماد.س.م"، وشهرته "عماد أوزعة" 43 عامًا، سائق، ومقيم منشية عبدالمنعم رياض – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، شقيق الثاني والرابع - هارب.



وأسفرت التحريات عن التوصل إلى تكوينهم فيما بينهم تشكيلًا عصابيا تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة بالجمالية القاهرة وسرقة ما يحوزونه من مصوغات ذهبية كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية، بزعامة الأول في التخطيط والتدبير والرصد، والثاني في التتبع والتنفيذ.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وأمن القاهرة، جزى ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك عدا الرابع والخامس والتاسع وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها وارتكابهم للواقع.