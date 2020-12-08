بهذه الكلمات.. علي الطيب يهنئ محمود حميدة بعيد ميلاده

Advertisements

حرص الفنان علي الطيب، على تهنئة الفنان القدير محمود حميدة، بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الثامن من شهر ديسمبر.





ونشر الطيب صورة جمعتهما من احد الافلام ووجه له رسالة خاصة وكتب: كل سنة وأنت اد الدنيا يا بروفيسور، كل سنة وانت في أحسن حال وكل سنة وأنت طيب وكل سنة واحنا بنتعلم منك ومدرسة كبيرة يا استاذ ، عقبال 100 سنة وأنت مرتاح البال.





وكانت آخر أعمال محمود حميدة، ظهوره فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، مع ريهام حجاج وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان خالد النبوى، ونسرين أمين ونبيل عيسى، وهانى عادل وكريم قاسم، وأخرون من النجوم.





وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.

