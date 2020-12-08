الكنيسة السريانية تودع مطران حمص

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نعت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، المثلّث الرحمات مار سلوانس بطرس النعمة، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ،الذي رقد بالربّ في دمشق – سوريا مساء اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020.

ونشرت ذلك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور تودع فيه رحيل المطران مار سلوانس بطرس النعمة.

وتابعت:” وسيتمّ الإعلان عن مراسيم الجنّاز والدفن لاحقًا،رحمه الله وأسكنه في ملكوته السماوي صحبة الرعاة الصالحين والأبرار والصدّيقين”.

فى سياق اخر شارك المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم في ندوة الكترونية اقامتها كلية اللاهوت التابعة لجامعة تسالونيكي وقد شارك عدد من الاساتذة والطلاب حيث كان المطران المتحدث الرئيسي من مدينة القدس.

ووجه " حنا " التحية لكلية اللاهوت في جامعة تسالونيكي والتي كان قد تخرج منها عام 1990 شاكرا الاساتذة على ما يقومون به من دور رائد من اجل تربية رعاة صالحين وخدام حقيقيين للكنيسة المقدسة.

وقال " حنا " بأننا نعيش فترة صوم الميلاد استعدادا لاستقبال هذا العيد العظيم الذي يرتبط بأرضنا المقدسة وبمدينة بيت لحم حيث المغارة التي ولد فيها المخلص،جغرافيا فلسطين هي مهد المسيحية ولكن المسيحية ليست محصورة بين جدران او حدود سياسية معينة فهي انطلقت من بلادنا الى كل مكان وهنا سمع التلاميذ صوت معلمهم قائلا لهم " اذهبوا وتلمذوا كل الامم معمدين اياهم على اسم الاب والابن والروح القدس " بلادنا هي بلاد التجسد والفداء والبركة ونحن نفتخر لانتماءنا لهذه الارض المقدسة، ونتمنى ان نستقبلكم في القدس بعد زوال جائحة الكورونا والتي ادخلت العالم بأسره في حالة شلل غير مسبوق.