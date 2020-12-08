موعد مباراة تشيلسي ضد كراسنودار في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب ستامفورد بريدج اليوم مباراة قوية تجمع بين تشيلسي الإنجليزي صاحب الأرض ونظيره كراسنودار الروسي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وتقام مباراة تشيلسي وكراسنودار ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 6.


ويحتل تشيلسي المركز الأول برصيد 16 نقطة وصعد للدور القادم لدوري أبطال أوروبا بينما الفريق الروسي فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.


وكان تشيلسي حقق الفوز ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج على ليدز يونايتد بثلاث أهداف مقابل هدف.

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