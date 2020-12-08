علي طريقتها الخاصة.. مي كساب تحتفل بعيد ميلادها

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحتفل الفنانة مي كساب بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الثامن من شهر ديسمبر.


ونشرت مي صورة لها برفقة زوحها اوكا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها بإنستجرام ، ووجهت له رسالة رومانسية وكتبت: مع بداية عامي الجديد ، شكراً على كل مشاعر الحب التي غمرتموني بيها حبكم نعمة من رب العالمين ، شكراً حوزي وابني وصاحبي وابويا وحبيبي وكل حاجة في دنيتي، بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا ابو العيال ، شكرا اصحايي واهلي واهل جوزي علي كل حاجة حلوة عملتوها عشاني ، وأخيرا اسالك ربي الستر والصحة والرضا والسعادة وراحة البال لي ولكل من أحب.


والجدير ذكره أن آخر اعمال مي كساب مسلسل "اللعبة 2" الذي أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

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