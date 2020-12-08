تعليم البحر الأحمر تفتتح المعرض الثانوى للطفولة بمكتبة مصر العامة

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افتتح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، المعرض الثانوى للطفولة، بمكتبة مصر العامة وذلك تزامنا مع اعياد الطفولة، بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم من قيادات المديرية بالمحافظة ومدير مكتبة مصر العامة.





وذكر بيان صادر اليوم عن مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنه رافق وكيل الوزارة الافتتاح محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، وكمال سليمان رئيس مجلس أمناء المحافظة بحضور لجنة وزارية تضم على عبد المطلب جادالله، وطارق إبراهيم عزب، والسيد طلبة مدير مكتبة مصر العامة بالغردقة.



وضم المعرض السنوى للطفولة أعمال المرحلة الإبتدائية والإعدادية ورياض الأطفال وركن خاص للتربية الخاصة، كما ضم المعرض على صحف حائطية عن الطفولة وإنتصارات أكتوبر ومجلات ربع ساعة ومجلات طائرة والبومات مصورة وقصص قصيرة وأحاديث صحفية الكترونية وجميعها من أعمال الطلبة والطالبات.

