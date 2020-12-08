تعليم البحر الأحمر تفتتح المعرض الثانوى للطفولة بمكتبة مصر العامة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
افتتح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، المعرض الثانوى للطفولة، بمكتبة مصر العامة وذلك تزامنا مع اعياد الطفولة، بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم من قيادات المديرية بالمحافظة ومدير مكتبة مصر العامة.


وذكر بيان صادر اليوم عن مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنه رافق وكيل الوزارة الافتتاح محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، وكمال سليمان رئيس مجلس أمناء المحافظة بحضور لجنة وزارية تضم على عبد المطلب جادالله، وطارق إبراهيم عزب، والسيد طلبة مدير مكتبة مصر العامة بالغردقة.

وضم المعرض السنوى للطفولة أعمال المرحلة الإبتدائية والإعدادية ورياض الأطفال وركن خاص للتربية الخاصة، كما ضم المعرض على صحف حائطية عن الطفولة وإنتصارات أكتوبر ومجلات ربع ساعة ومجلات طائرة والبومات مصورة وقصص قصيرة وأحاديث صحفية الكترونية وجميعها من أعمال الطلبة والطالبات.
تعليم البحر الأحمر تفتتح المعرض الثانوى للطفولة بمكتبة مصر العامة
تعليم البحر الأحمر تفتتح المعرض الثانوى للطفولة بمكتبة مصر العامة
تعليم البحر الأحمر تفتتح المعرض الثانوى للطفولة بمكتبة مصر العامة
تعليم البحر الأحمر تفتتح المعرض الثانوى للطفولة بمكتبة مصر العامة
تعليم البحر الأحمر تفتتح المعرض الثانوى للطفولة بمكتبة مصر العامة
تعليم البحر الأحمر تفتتح المعرض الثانوى للطفولة بمكتبة مصر العامة

أخبار تهمك

عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى

منذ ساعة و نصف

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

منذ حوالي 4 ساعات

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

مدحت العدل يكشف سر قلق جماهير الزمالك

منذ 34 دقيقة

نجم الأهلي يغيب عن المباريات الأولى في الدوري ويعود مطلع يناير

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

عاجل.. 4 أسباب وراء اعتماد موسيماني على مروان محسن في تشكيل الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ ساعة و 10 دقيقة

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ ساعة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:03 م

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

11:57 ص

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

01:09 م

عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى

12:41 م

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس

01:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر