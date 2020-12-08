عاجل.. 4 أسباب وراء اعتماد موسيماني على مروان محسن في تشكيل الأهلي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:19 م
مروان محسن
مروان محسن
الفجر الرياضي
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كشف سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي عن سر تمسك بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بمشاركة مروان محسن في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء.


وقال سامي قمصان في تصريحات إذاعية: "موسيماني مقتنع بقدرات مروان محسن فهو يساعده على فتح الملعب وايجاد ثغرات في خط دفاع المنافسين وتخفيف الضغوط الدفاعية على القادمين من تحت رأس الحربة".


وأضاف: "من الأسباب أيضًا أن معدل تهديف مروان محسن مع موسيماني جيد لأن واللاعب يؤدي بشكل طيب في الفترة الماضية وينقصه فقط بعض التوفيق في تسجيل الأهداف".


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