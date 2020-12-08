أسهل طريقة لتحضير فطيرة الدجاج في المنزل

نقدم لكِ عزيزتي طريقة تحضير فطيرة الدجاج في المنزل، وللحصول عليها لذيذة جربي هذه الطريقة بالمقادير التالية للحصول على فطيرة شهية ولذيذة:





مقادير فطيرة الدجاج

معلقتين من الخميرة

1/3 كوب من الماء الدافئ

ملعقة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

2 كوب من الدقيق

3 ملاعق من الزيت و3 من الزبدة

ثوم بودرة





مكونات حشوة فطيرة الدجاج

2 معلقة منالزيت

بصلة

صدرمن الدجاج مقطع مكعبات

2 مكعب من مرقة الدجاج

مرق اللحم : 2 مكعب

1/2 كوب من الماء الساخن

كوي من الكريمة

كوب من الفطر

1/2 كوب من الجبنة





طريقة تحضير فطيرة الدجاج

- ذوبي الخميرة مع السكر والملح والماء الساخن

- اخلطي الدقيق والزيت النباتي في طبق كبير وإضافة خليط الخميرة والماء والعجن جيدًا حتى تتشكل عجينة متماسكة.

- قومي بتغطية العجينة لتخمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها لمدة ساعة تقريبا.

- تقسيم العجينة إلى 3 أقسام متساوية وتغطيتها وتركها لتتخمر لمدة نصف ساعة





تحضير حشوة فطيرة الدجاج

- تسخين الزيت في طاسة عميقة وقلي البصل حتى يصبح شفافاً ثم نقوم بإضافة قطع الدجاج وقليها حتى تنضج كلّياً ولكن دون أن تصبح بنيّة اللون.

- إضافة مكعبات المرق والماء إلى الطاسة وتغطيتها وتركها على نار خفيفة لمدّة 5 دقائق.

- إضافة الكريمة وترك المزيج ليغلي ثمّ نرفع المزيج من على النار وتركه جانباً ثم نقوم بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية ووضع الصفيحة المشبّكة في المنتصف.

- ندهن قاع وأطراف صينيّة بالزبدة والدقيق ووضعها جانباً.

- نبدأ بفرد كل قسم من أقسام العجينة إلى دائرة وإزالة الدقيق الزائد عن كل منها ودهنه بالزبدة المذابة ثمّ رشّ الثوم البودرة عليها ووضع طبقات العجينة الواحدة فوق الأخرى في الصينيّة ثم وضع الحشوة في منتصف العجينة وفوقها الفطر المقطّع والجبنة ثمّ ثني العجين من الأطراف ليغطّي الحشوة بالكامل وتقطيع الأقسام الإضافيّة من العجينة للحصول على سطح ناعم.

- نقوم بتغطية سطح العجينة بالزبدة الذائبة وتُخبز في فرن محمى لمدّة 30 دقيقة أو حتى يصبح سطح العجينة باللون الذهبي.