مواجهات قوية لفرق بحرى بالجولة الثالثة بدورى القسم الثاني

ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة المقبلة :



1- البلدية مع فاركو



يحل فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور ضيفاً ثقيلاً على فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد، ويدخل البلدية اللقاء وهو في القمة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق الرجاء بثلاثية نظيفة، بينما فاركو في المركز السادس برصيد نقطتين عقب تعادله مع الحمام بهدفين لكل منهما.



2- الحرس مع الحمام

يلتقي فريق الحرس بقيادة محمد حليم مع فريق الحمام بقيادة سمير سعد، ويحتل الحرس وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على الجزيرة بثلاثة أهداف نظيفة، بينما الحمام في المركز الحادي عشر برصيد نقطة بعد تعادله مع فاركو بهدفين لكل منهما.



3- الأوليمبي مع بنى عبيد



يستضيف فريق الأوليمبي بقيادة أحمد سارى نظيرة فريق بنى عبيد بقيادة عادل صديق، ويحتل فريق الأوليمبي المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق بيلا بهدفين مقابل هدف، بينما فريق بنى عبيد في المركز الثاني عشر برصيد نقطة بعد هزيمته من فريق المنصورة بهدف نظيف.



4- دمنهور مع أبو قير



يلعب فريق دمنهور بقيادة محمد فايز مع فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس، ويدخل دمنهور اللقاء بالمركز التاسع برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق المالية بهدف لمثله، بينما أبو قير بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع فريق دكرنس بدون أهداف.



5- المنصورة مع الرجاء



يواجه فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد نظيرة فريق الرجاء بقيادة محمد عبد السميع، ويحتل المنصورة المركز الخامس برصيد 4 نقاط، في حين يتواجد الرجاء بالمركز قبل الأخير بنقطة وحيدة.





6- دكرنس مع سبورتنج





يخوض فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده لقاء صعب وهام مع فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق، يدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطتين حيث تعادل دكرنس مع أبو قير بدون أهداف، وتعادل سبورتنج مع كفر الشيخ بهدفين لمثلهما.



7- كفر الشيخ مع بيلا



يواجه فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق نظيرة فريق بيلا بقيادة إبراهيم الشهيدى.



يدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة وحيدة بعد تعادل فريق كفر الشيخ مع سبورتنج ، بينما تلقى بيلا الهزيمة خارج ملعبه أمام الأوليمبي بهدفين مقابل هدف.



8- الجزيرة مع المالية



على ملعب مركز شباب مطروح، يقام لقاء فريق الجزيرة بقيادة محمد سليمان مع فريق المالية بقيادة أيمن مجدى.



يتذيل فريق الجزيرة قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد هزيمته من الحرس بثلاثة أهداف نظيفة، وله لقاء مؤخل مع الحمام، بينما المالية في المركز السابع برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق دمنهور بهدف لمثله.



ترتيب المجموعة الثالثة

1- البلدية 4 نقاط

2- الحرس 4 نقاط

3- الأوليمبي 4 نقاط

4- أبو قير 4 نقاط

5- المنصورة 4 نقاط

6- فاركو نقطتين

7- المالية نقطتين

8- سبورتنج نقطتين

9- دمنهور نقطتين

10- دكرنس نقطتين

11- الحمام نقطة

12- بنى عبيد نقطة

13- كفر الشيخ نقطة

14- بيلا نقطة

15- الرجاء نقطة

16- الجزيرة بدون نقاط





تقام الخميس المقبل منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى، بإقامة 8 مواجهات قوية ومرتقبة في صراع المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.