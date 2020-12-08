رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:09 م
معلول
معلول
الفجر الرياضي
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طلبت لجنة التخطيط في النادي الأهلي تقريرًا عن عقود لاعبى الفريق بداية من الموسم الجديد لمعرفة اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مبكرًا للبدء في حسم مصيرهم من التجديد.

ويسعى الأهلي لتجديد عقد علي معلول وجونيور أجايي لأنهما أقرب اللاعبين لانتهاء عقدهما، حيث ينتهيان بعد موسمين من الآن.

ويخطط الأهلى لعدم تكرار ما حدث من تأخير تجديد عقود اللاعبين وهو ما تسبب في رحيل عدد منهم مثل أحمد فتحى ورمضان صبحي نظرا للاختلاف على القيمة المالية للعقد.

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