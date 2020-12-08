لطلاب الثانوية العامة.. كيفية الاشتراك في منصة "حصص مصر"؟

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تهتم وزارة التربية والتعليم، بإتاحة مصادر التعلم المختلفة لطلاب الثانوية العامة، كمنصة حصص مصر التي تقدم دروس تفاعلية للراغبين في زيادة القدرة التعليمية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن منصة حصص مصر لطلاب الثانوية العامة.



١. أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة "حصص مصر" لطلاب الثانوية العامة للاستفادة من المحتوى الموجود عليها.



٢. دعت وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوى العام بالاشتراك والتسجيل في منصة "حصص مصر".



٣. تقدم دروس تفاعلية يشارك فيها معلمين متميزين كما تتضمن المنصة تطبيقات وأسئلة مباشرة تساعد فى شرح وفهم المقررات لدى الطلاب.



٤. تستهدف المنصة من يرغب في زيادة القدرة التعليمية.



٥. المنصة هدفها حوكمة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية باحتواء المدرسين كبديل عن الدروس الخصوصية ومن يقوم بالشرح في المنصة هو الأستاذ الذي يضع الامتحان.



٦. الاشتراك سعره رمزي للغاية بالنسبة للدروس والكتب الخارجية.



٧. توفر طرق تعلم جديدة وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة "أون لاين"، يقدمه معلمون خبراء في مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية



٨. يتم تحديث المحتوى بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.



٩. وطالبت الوزارة طلاب المرحلة الثانوية بالتسجيل على المنصة الآن مجانًا لفترة محدودة حتى 5 يناير.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.