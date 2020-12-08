توك شو توك شو عاجل.. السيسي يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:09 م هدى عبدالرازق Advertisements Advertisements وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي للقاء رئيس الوزراء الفرنسي، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل. أخبار تهمك رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي منذ ساعة و 6 دقيقة قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون منذ ساعة و 12 دقيقة عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية منذ يومين عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة منذ يوم كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس منذ أقل من ساعة مدحت العدل يكشف سر قلق جماهير الزمالك منذ 36 دقيقة عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى منذ ساعة و نصف زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد منذ ساعتين و 37 دقيقة موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان منذ ساعتين و 18 دقيقة الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي منذ حوالي 6 ساعات نجم الأهلي يغيب عن المباريات الأولى في الدوري ويعود مطلع يناير منذ ساعتين و 47 دقيقة عاجل.. 4 أسباب وراء اعتماد موسيماني على مروان محسن في تشكيل الأهلي منذ أقل من ساعة موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي منذ حوالي 7 ساعات هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب منذ حوالي 16 ساعة "البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد منذ حوالي 16 ساعة