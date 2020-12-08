صفقة "يتيمة" وعودة 3 معارين في الميركاتو الصيفي للزمالك

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
فشل النادي الزمالك في إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث اكتفى مسئولو القلعة البيضاء بالتعاقد مع لاعب واحد فقط خلال الميركاتو، واستعاد جهود 3 لاعبين معارين استعدادًا للموسم الكروي الجديد.


وتعاقد مسئولو الزمالك مع اللاعب التونسي حمزة المثلوثي قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي، والذي وقع عقدًا مع القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم قادمة، وذلك لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأبيض في الموسم الجديد، والتي تعاني من نقص عددي حيث يتواجد معه حازم إمام واللاعب الشاب أحمد عيد.


واستعاد الزمالك جهود ثلاثة من لاعبيه المعارين، حيث أعاد محمد أشرف روقة لتدعيم مركز خط الوسط بالفريق، كما ضم أيضًا أحمد أبو الفتوح لتدعيم مركز الظهير الأيسر مع محمد عبد الشافي والذي يغيب عن الفريق حاليًا بسبب الإصابة، كما استعاد أيضًا اللاعب المغربي حميد أحداد بعد تألقه مع الرجاء المغربي الموسم الماضي.


واستغنى الزمالك عن عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية أبرزهم، كابونجو كاسونجو، ومحمد حسن، ومحمد عنتر ومحمد صبحي، واستمرار إعارة أحمد رفعت ورزاق سيسيه في الموسم الجديد.


ولم يرضي ميركاتو الزمالك الصيفي طموحات الجماهير البيضاء التي كانت تطمح لتدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد، لتعويض إخفاق الموسم الماضي والذي استحوذ فيه غريمه الأهلي على البطولات الهامة مثل الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.


وتأثر ميركاتو الزمالك كثيرًا بقرارات وزارة الشباب والرياضة بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار أحمد بكري لحين الانتهاء من التحقيقات في المخالفات المالية والإدارية بالنادي.

أخبار تهمك

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى

منذ 39 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نجم الأهلي يغيب عن المباريات الأولى في الدوري ويعود مطلع يناير

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة و 23 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:41 م

عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

11:57 ص

زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

11:38 ص

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

08:31 ص

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر