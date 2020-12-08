طريقة تخزين عجينة البيتزا

هناك طريقة بسيطة ومذهلة لنجاح تخزين عجينة البيتزا بكل سهولة لحين استخدامها والقيام بتحضير بيتزا شهية ولذيذة لأفراد أسرتك.





- قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم

- ضعي كل كرة من كرات البيتزا في كيس نايلون.

- فرغي الكيس من الهواء بشكل جيد لكي لا تفسد العجينة.

- أدخلي الكيس إلى الفريزر حتى الاستخدام القادم.

- ولإخراج كيس عجينة البيتزا من الفريزر، قومي بإخراجه قبل 6 ساعات على الأقل.

- اعجني العجينة جيدا وافرديها في الصينية وضعي الحشوة فوقها وقوم بتسوية البيتزا.





وهناك مجموعة من الخطوات التي تساهم في جعل وجبة البيتزا مفيدة وصحية للجسم، ومنها:





- اصنعي عجينة البيتزا من القمح الكامل للحصول على الألياف والبروتين.

- استبدلي الجبن عالي الدسم بالجبن قليل الدسم.

- استبدلي اللحوم والنقانق واللحم المقدد "البيكون"، بعناصر غذائية أفضل مثل الفطر.

- تناول البيتزا مع السلطة الصحية لأنها ستساعد على الشعور بالشبع أسرع.

- أضيفي الكثير من الخضراوات فوق عجينة البيتزا، لأنها تحتوي على عدد من الفيتامينات.

- ابتعدي عن الصلصة المعبأة بل قومي بتحضير الصلصة في المنزل.