طريقة تخزين عجينة البيتزا
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:56 م
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هناك طريقة بسيطة ومذهلة لنجاح تخزين عجينة البيتزا بكل سهولة لحين استخدامها والقيام بتحضير بيتزا شهية ولذيذة لأفراد أسرتك.
- قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم
- ضعي كل كرة من كرات البيتزا في كيس نايلون.
- فرغي الكيس من الهواء بشكل جيد لكي لا تفسد العجينة.
- أدخلي الكيس إلى الفريزر حتى الاستخدام القادم.
- ولإخراج كيس عجينة البيتزا من الفريزر، قومي بإخراجه قبل 6 ساعات على الأقل.
- اعجني العجينة جيدا وافرديها في الصينية وضعي الحشوة فوقها وقوم بتسوية البيتزا.
وهناك مجموعة من الخطوات التي تساهم في جعل وجبة البيتزا مفيدة وصحية للجسم، ومنها:
- اصنعي عجينة البيتزا من القمح الكامل للحصول على الألياف والبروتين.
- استبدلي الجبن عالي الدسم بالجبن قليل الدسم.
- استبدلي اللحوم والنقانق واللحم المقدد "البيكون"، بعناصر غذائية أفضل مثل الفطر.
- تناول البيتزا مع السلطة الصحية لأنها ستساعد على الشعور بالشبع أسرع.
- أضيفي الكثير من الخضراوات فوق عجينة البيتزا، لأنها تحتوي على عدد من الفيتامينات.
- ابتعدي عن الصلصة المعبأة بل قومي بتحضير الصلصة في المنزل.