قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:03 م
بدر بانون
بدر بانون
الفجر الرياضي
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حصل المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي على مبلغ 250 ألف دولار عبارة عن 25% من قيمة عقد اللاعب عن الموسم الأول مع القلعة الحمراء بعد التعاقد معه من الرجاء المغربي لمدة 4 مواسم.

 

ويحصل بانون مع الأهلي علي راتب قدره مليون دولار في الموسم الواحد بعدما حصل الرجاء المغربي على مليوني دولار مقابل الاستغناء عنه للعب في الدوري المصري.

 

وشارك بانون أساسيًا في مباراة طلائع الجيش في قلب الدفاع بجوار أيمن أشرف ونال إشادة كبيرة من بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

 

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