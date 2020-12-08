حفل مشترك يجمع حسين الجسمي وتامر حسني بدبي.. تعرف على التفاصيل





وبدءت منافذ بيع تذاكر الحفل، الإعلان عن سعرها وأماكن طرحها، لبدء عملية البيع.



ومن المقرر أن يقدم كلا منهما مجموعة كبيرة من الأغاني القديمة والحديثة وسط حضور جماهيري كبير.



وبدءت منافذ بيع تذاكر الحفل، الإعلان عن سعرها وأماكن طرحها، لبدء عملية البيع.

يستعد النجمان حسين الجسمي، ,وتامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم خلال هذا الشهر في دبي.الحفل على هامش الاحتفالات بإفتتاح مهرجان دبي للتسوق لعام 2020، ويُقام في حديقة البرج وسط مدينة دبي وذلك يوم 17 من ديسمبر الجاري.