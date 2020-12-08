هيئة الاستثمار تبحث تعزيز التعاون مع دول " الكوميسا"

في إطار العمل على زيادة التكامل الاقتصادي بين هيئات الاستثمار الأفريقية وتعزيز معدلات الاستثمار داخل دول القارة، استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيدة هبة سلامة الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا وذلك لبحث مستقبل التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز قدرات هيئات الاستثمار الأفريقية على الترويج للاستثمار وتبادل الخبرات الفنية بينها.

وخلال اللقاء أشار عبد الوهاب إلى أن التعاون مع وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا يأتي انطلاقاً من حرص هيئة الاستثمار على تنسيق التعاون مع كافة هيئات الاستثمار بالدول الأفريقية خاصة دول الكوميسا لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بجذب الاستثمارات والتحول الى النظم الالكترونية في أداء الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة حصة الدول الأفريقية من التدفقات الاستثمارية العالمية، مؤكدا في هذا السياق إلى انه تم تشكيل مجموعة عمل دائمة بين الهيئة والوكالة هدفها الرئيسي وضع وتنفيذ خطة عمل متوسطة الأجل لتنظيم مجموعة من الفعاليات وورش العمل للترويج لمنطقة الكوميسا والدول الأعضاء فيها كوجهة جاذبة للاستثمار.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن كافة الجهود التي تبذلها الهيئة تتكامل لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر وتبسيط وتيسير كافة الإجراءات، سعياً لتعزيز فرص اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما اكدت هبة سلامة الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا على حرص الوكالة على تعزيز قدرات هيئات الاستثمار على الترويج للاستثمار في الدول الأعضاء بالمنظمة خاصة بعد التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على تلك الهيئات بما يستدعي تحديث طرق تقديم خدماتها لتسهيل الاستثمارات والاحتفاظ بها، مشيرة إلى دور الوكالة في اطلاق إصدارات ترويجية تعرض إصلاحات وقصص نجاح هيئات الاستثمار التابعة لدول الكوميسا في جذب استثمارات خارجية تضمنت ما قامت به هيئة الاستثمار المصرية مؤخرا من إجراءات كان من شانها إعلان عدد من الشركات الأجنبية على توسع نشاطها في مصر.